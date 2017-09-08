Австралийцы сдали почти 26 тысяч ружей во время амнистии

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Австралийцы сдали почти 26 тысяч единиц огнестрельного оружия во время первой общегосударственной амнистии на оружие с момента массовой стрельбы 1996 года.

Амнистия началась 1 июля. Ее ввели из-за роста угрозы терроризма и наплыва оружия в страну.

В Австралии владение незарегистрированным огнестрельным оружием является незаконным.

Тем, кто не сдал оружие в период амнистии, грозит штраф в 280 тысяч долларов США и до 14 лет тюремного заключения.

Программа, которая будет действовать до 30 сентября, означает, что австралийцы могут сдать незарегистрированное огнестрельное оружие и относящиеся к нему аксессуары, не опасаясь судебного преследования.

Министр юстиции страны Майкл Кинан заявил, что "прекрасный результат" этой программы сделает нацию более безопасной.

По оценкам полиции, австралийцы имеют 260 тысяч единиц незарегистрированного оружия, которое частично использовалось в недавних террористических инцидентах.

В течение 1996 и 1997 годов австралийцы сдали почти 644 тысячи единиц огнестрельного оружия. Это произошло после убийства 35 человек в Порт-Артуре (Тасмания) во время одной из самых массовых перестрелок в современной истории страны.

Инцидент привел к запрету полуавтоматического и автоматического оружия в стране.