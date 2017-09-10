Усик победил немца Хука техническим нокаутом

Копірайт зображення facebook.com/Alexanderusyk Image caption Усик празднует победу над Хуком

Украинский боксер Александр Усик победил немецкого соперника Марко Хука техническим нокаутом в своем первом бою в рамках Всемирной боксерской серии.

Рефери досрочно остановил бой на последней минуте 10-го раунда.

Президент Петр Порошенко поздравил спортсмена с победой.

"Поздравляю Александра Усика с убедительной победой над Марком Хуком. Так держать, чемпион!", - говорится в сообщении на странице президента в Facebook.

Копірайт зображення facebook.com/Alexanderusyk

Усик является чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг). В результате боя он сохранил свой пояс.

"Украина, это для тебя", - написал Усик на своей странице в Facebook и поблагодарил за поддержку.