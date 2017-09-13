Зонд "Кассини" - на заключительном этапе своего космического путешествия

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech/SSI

Космический аппарат "Кассини" находится на заключительном этапе своего долгого космического путешествия.

Зонд совершит еще два полета над поверхностью Сатурна на близком расстоянии, прежде чем 15 сентября войдет в атмосферу планеты и разрушится в ней.

Аппарат будет утилизирован таким образом, потому запасы топлива в нем практически иссякли. Отсутствие топлива сделает аппарат неуправляемым, и в НАСА решили завершить миссию именно так, чтобы обломки станции не попали в будущем на другие спутники Сатурна - Энцелад и Титан.

Копірайт зображення NASA/JPL-CALTECH

Ученые не исключают, что эти спутники могут быть пригодны для жизни, и они хотели бы предотвратить даже чисто гипотетическую возможность того, что микробы с Земли попадут на их поверхность и смогут прижиться там.

Приближающееся завершение миссии аппарата означает, что ученые и инженеры дают аппарату опасные задания, вероятность осуществления которых даже не рассматривалась, когда зонд прибыл к Сатурну 13 лет назад.

Самое рискованное - это эффектные пролеты "Кассини", которые зонд предпринимает каждые шесть дней, проникая в промежуток между кольцами Сатурна и верхними слоями его атмосферы.

Из этого абсолютно неисследованного пространства "Кассини" каждый раз передает уникальные данные. В частности, информацию о гравитационном поле планеты.

"Кассини" также пытается определить примерную массу колец Сатурна. Их масса, в свою очередь, может помочь определить их возраст.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech Image caption "Кассини" пытается определить массу колец Сатурна, что поможет ученым оценить их возраст

В четверг, 14 сентября, "Кассини" сделает финальные снимки. "Мы называем этот этап "Шоу последнего кадра" - последняя порция фотоснимков определенных мест в планетарной системе Сатурна", - рассказал управляющий проектом "Кассини" Эрд Мэйз.

Этот будут, в частности, фотографии спутников Сатурна - Титана и Энцелада, а также странного шестиугольного струйного потока на северном полюсе планеты и снимки слабого лунного сияния колец Сатурна, известного как Пегги.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech Image caption Примерно так мог бы увидеть последний полет "Кассини" над поверхностью Сатурна гипотетический сторонний наблюдатель

Затем космический корабль будет перепрограммирован на самоуничтожение.

Копірайт зображення NASA/JPL-Caltech Image caption С каждым новым витком (показаны голубым цветом) зонд все ближе подходит к поверхности планеты

"Кассини" распадется и исчезнет, погрузившись в плотную газовую оболочку Сатурна на скорости более 120 тысяч километров в час.

На Земле о разрушении космического аппарата станет известно после потери радиосигнала, что ориентировочно произойдет в 11:54 по Гринвичу (14:54 мск) в пятницу, 15 сентября.