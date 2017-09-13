Зонд "Кассини" - на заключительном этапе своего космического путешествия
Космический аппарат "Кассини" находится на заключительном этапе своего долгого космического путешествия.
Зонд совершит еще два полета над поверхностью Сатурна на близком расстоянии, прежде чем 15 сентября войдет в атмосферу планеты и разрушится в ней.
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Аппарат будет утилизирован таким образом, потому запасы топлива в нем практически иссякли. Отсутствие топлива сделает аппарат неуправляемым, и в НАСА решили завершить миссию именно так, чтобы обломки станции не попали в будущем на другие спутники Сатурна - Энцелад и Титан.
Ученые не исключают, что эти спутники могут быть пригодны для жизни, и они хотели бы предотвратить даже чисто гипотетическую возможность того, что микробы с Земли попадут на их поверхность и смогут прижиться там.
Приближающееся завершение миссии аппарата означает, что ученые и инженеры дают аппарату опасные задания, вероятность осуществления которых даже не рассматривалась, когда зонд прибыл к Сатурну 13 лет назад.
Самое рискованное - это эффектные пролеты "Кассини", которые зонд предпринимает каждые шесть дней, проникая в промежуток между кольцами Сатурна и верхними слоями его атмосферы.
Из этого абсолютно неисследованного пространства "Кассини" каждый раз передает уникальные данные. В частности, информацию о гравитационном поле планеты.
"Кассини" также пытается определить примерную массу колец Сатурна. Их масса, в свою очередь, может помочь определить их возраст.
В четверг, 14 сентября, "Кассини" сделает финальные снимки. "Мы называем этот этап "Шоу последнего кадра" - последняя порция фотоснимков определенных мест в планетарной системе Сатурна", - рассказал управляющий проектом "Кассини" Эрд Мэйз.
Этот будут, в частности, фотографии спутников Сатурна - Титана и Энцелада, а также странного шестиугольного струйного потока на северном полюсе планеты и снимки слабого лунного сияния колец Сатурна, известного как Пегги.
Затем космический корабль будет перепрограммирован на самоуничтожение.
"Кассини" распадется и исчезнет, погрузившись в плотную газовую оболочку Сатурна на скорости более 120 тысяч километров в час.
На Земле о разрушении космического аппарата станет известно после потери радиосигнала, что ориентировочно произойдет в 11:54 по Гринвичу (14:54 мск) в пятницу, 15 сентября.