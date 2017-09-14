Сбитый машиной койот застрял в решётке радиатора, но выжил и проехал так 30 км
В канадской провинции Альберта произошло необычное ДТП: местный койот попал под колеса кроссовера и прокатился в решетке радиатора.
Инцидент
Инцидент произошел с местной жительницей Джорджи Нокс по пути в Калгари.
Внезапно выскочивший на дорогу койот бросился под машину. Услышав хруст, автовладелица подумала, что сбила животное, проехав по нему колёсами.
Она решила, что произошло непоправимое и продолжила движение, пока работник дорожной службы не указал на решётку её радиатора. В ней торчало что-то пушистое.
Из проломленной решетки радиатора торчал койот. "Он смотрел на меня и моргал", - написала женщина в своем Facebook.
Спасение
Незмедлительно были вызваны специалисты службы защиты животных, доставшие животное з машины - каким-то чудом койот не получил серьезных ранений и был практически в полном порядке.
"Видимо, у матушки-природы есть особые планы на этого парня", - подытожила Джорди Нокс.
После осмотра жертву чудесного спасения решили неазмедлительно отпустить обратно в лес.
Койот - типичный обитатель штата Альберта. По своим размерам подобен лисице.