Сбитый машиной койот застрял в решётке радиатора, но выжил и проехал так 30 км

Копірайт зображення Facebook/Georgie Knox Image caption После осмотра жертву чудесного спасения осмотрели и отпустили обратно в лес

В канадской провинции Альберта произошло необычное ДТП: местный койот попал под колеса кроссовера и прокатился в решетке радиатора.

Инцидент

Инцидент произошел с местной жительницей Джорджи Нокс по пути в Калгари.

Внезапно выскочивший на дорогу койот бросился под машину. Услышав хруст, автовладелица подумала, что сбила животное, проехав по нему колёсами.

Она решила, что произошло непоправимое и продолжила движение, пока работник дорожной службы не указал на решётку её радиатора. В ней торчало что-то пушистое.

Из проломленной решетки радиатора торчал койот. "Он смотрел на меня и моргал", - написала женщина в своем Facebook.

Спасение

Незмедлительно были вызваны специалисты службы защиты животных, доставшие животное з машины - каким-то чудом койот не получил серьезных ранений и был практически в полном порядке.

"Видимо, у матушки-природы есть особые планы на этого парня", - подытожила Джорди Нокс.

После осмотра жертву чудесного спасения решили неазмедлительно отпустить обратно в лес.

Койот - типичный обитатель штата Альберта. По своим размерам подобен лисице.