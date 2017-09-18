Под "Ласточкиным гнездом" незаконно бурят скалу - ЮНЕСКО

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В Крыму проводят незаконные раскопки и бурят скалу, на которой стоит дворец "Ласточкино гнездо". Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО, посвященном ситуации в Крыму.

"Стало известно, что оккупационные власти приступили к проведению незаконных раскопок и инженерных геологических работ, а именно к бурению скалы, на которой находится памятник национального значения дворец "Ласточкино гнездо", - говорится в тексте документа.

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Российские власти продолжают проводить на территории Крыма незаконные археологические исследования и раскопки, на которые украинские власти не давали разрешения.

Ситуация в сфере культуры на полуострове продолжает вызывать серьезную озабоченность, особенно относительно состояния сохранности объектов культурного наследия Украины, отметили в ЮНЕСКО.

Так, в ЮНЕСКО обеспокоены состоянием Ханского дворца в Бахчисарае, который включили в предварительный список всемирного наследия.

Над передней частью Ханского дворца хотят построить металлический навес. "Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что эти реставрационные работы осуществляются под руководством строительного персонала, не имеющего ни опыта, ни квалификации в области реставрации исторических зданий", - говорится в докладе ЮНЕСКО.

Копірайт зображення unian Image caption Ханский дворец в Бахчисарае

С апреля 2017 года в Крыму проводят масштабные археологические работы в связи со строительством подъездных дорог к будущему Керченскому мосту. В результате этих раскопок были уничтожены фрагменты древнего Тиритакского оборонного вала.

В ЮНЕСКО говорят о плачевной ситуация с сохранением Судакской крепости, достопримечательности VI-XVI веков. "К сожалению, с самого начала периода оккупации этот уникальный исторический объект ... буквально заброшен, что ведет к постепенному ухудшению его основных архитектурных элементов", - заявили в ЮНЕСКО.

После аннексии Крыма Россией Украина потеряла контроль над 15 тыс. исторических и архитектурных памятников и около 100 музеев.

Еще в марте 2016 года 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи им. Айвазовского в Феодосии вывезли в Москву в Третьяковскую галерею. Лишь некоторые из картин впоследствии вернули.