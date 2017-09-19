Трамп в ООН призвал уважать суверенитет Украины

19 сентября 2017

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Президент США Дональд Трамп во время своей речи на Генеральной ассамблее ООН осудил имеющиеся угрозы суверенитету Украины.

"Мы должны отвергать угрозы суверенитету, от Украины до Южно-Китайского моря, - сказал американский президент. - Мы должны поддерживать уважение к закону, уважение к границам и уважение к культуре, что предусматриевает мирное взаимодействие".

В своей речи он также предупредил об угрозе со стороны "стран-изгоев" и упомянул, в частности, о КНДР и Иране.

Президент США отметил, что Америка уничтожит Северную Корею, если ей придется защищать себя или своих союзников.

Американский лидер также заявил, что Иран со своей "коррупционной диктатурой" пытается дестабилизировать Ближний Восток.