У побережья Бельгии обнаружена подлодка времен Первой мировой

19 сентября 2017

Автор фото, Tomas Termote Підпис до фото, О точном местонахождении подлодки не сообщается, чтобы уберечь ее от возможных мародеров (на фото - подлодка класса UB-II)

В Северном море неподалеку от побережья Бельгии обнаружена немецкая подводная лодка, затонувшая во время Первой мировой войны. На ее борту могут находиться останки экипажа из 23 человек.

По предварительным данным, подлодка класса UB-II лежит на глубине 30 метров и неплохо сохранилась.

"Эта подводная лодка находится в таком хорошем состоянии, что на борту вполне могли сохраниться останки экипажа", - сообщил губернатор Западной Фландрии Карл Декалюве.

Судя по всему, подводная лодка подорвалась на мине.

Как сообщил журналистам Декалюве, местонахождение подлодки сохраняется в тайне, чтобы туда не попытались проникнуть любопытные или мародеры.

Автор фото, Tomas Termote Підпис до фото, Подводная лодка неплохо сохранилась: ни рисунке видна неповрежденная рубка

Однако в СМИ все же просочились данные о том, что подлодка может находиться неподалеку от оживленного порта Остенде.

Корабль лежит на правом боку, и на его борту по-прежнему могут находиться тела 23 членов экипажа. Посольство Германии уже извещено о находке.

"На подводных лодках этого класса был предусмотрен экипаж в составе 22 человек во главе с командиром", - пояснил губернатор.

Несмотря на сообщения о хорошем состоянии корабля, подводная лодка все же получила повреждения верхней палубы. При этом все люки лодки по-прежнему задраены.

Автор фото, Tomas Termote Підпис до фото, Подводная лодка покоится на морском дне на глубине около 30 метров

Ходовая рубка подлодки почти не пострадала, в ней можно увидеть оба перископа. Два торпедных отсека лежат на дне отдельно от лодки.

Исследователи, обнаружившие лодку, полагают, что она могла зацепиться за минный якорь и вытянуть саму мину на поверхность.

В бельгийских водах уже были обнаружены 11 немецких подводных лодок времен Первой мировой, но эта находка сохранилась лучше всех.