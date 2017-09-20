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18 сентября на 93-м году жизни скончался известный издатель и меценат Осип Зинкевич.

Зинкевич на протяжении 50 лет возглавлял издательство "Смолоскип", которое было создано в США в 1967 году занималось изданием диссидентской и правозащитной литературы, а также произведений репрессированных украинских писателей.

О смерти Осипа Зинкевича сообщила в среду Facebook-страница издательства.

Зинкевич родился в крестьянской семье, его отец был воином Украинских Сечевых стрельцов Галицкой армии.

После Второй мировой войны он оказался в лагере беженцев в Западной Германии.

Затем попал в Париж, где в 1954 году окончил институт индустриальной химии. Был членом нескольких украинских молодежных организаций.

В 1956 году переехал в США. Работал, в частности, директором исследовательской химической лаборатории.

Издательство "Смолоскип", которое он возглавлял, опубликовало, среди прочих, произведения Николая Хвылевого, Олег Телиги, Лины Костенко, Василия Стуса, Евгения Сверстюка.