Хэллоуинское чучело приняли за обезглавленного человека

Копірайт зображення GREENE COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT Image caption Не пугайтесь - этой всего лишь набитая соломой кукла

Полиция в штате Теннесси призвала людей не звонить на 911 с сообщениями о человеке, которого придавило дверью гаража.

"Жертва" оказалась лишь реалистичной декорацией к Хэллоуину, устроенной чуть раньше, чем обычно.

В полиции округа Грин говорят, что получили ряд звонков о "человеке, лежащем на входе в гараж с кровавыми отпечатками на дверях".

Полицейские отреагировали на вызов и выяснили, что это всего лишь кукла, набитая соломой.

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Для тех, кто проезжает по трассе Чаки Пайк в округе Грин: ЭТО ХЭЛЛОУИНСКАЯ ДЕКОРАЦИЯ. НЕ звоните на 911 с сообщениями о трупе. Вместо этого - похвалите владельца за прекрасную композицию", - сказано на Facebook-странице полиции.

Этот пост вызвал живой отклик.

"Поздравление тем, кто сделал нечто столь реалистичное", - прокомментировал один пользователь.

Другой написал: "Представляете, как это защищает от воров?".

Но фигура понравилась не всем.

Один пользователь написал: "Что за зрелище для маленьких детей!!!!!".

Хэллоуин - один из любимых праздников американцев. В прошлом году они потратили на празднование рекордные 8,4 млрд долларов.