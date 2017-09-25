Суд в Москве вновь продлил арест Романа Сущенко

Копірайт зображення facebook.com.mark.feygin Image caption Роман Сущенко в суде 25 сентября

Московский городской суд продлил арест украинского журналиста Романа Сущенко, которого ФСБ обвиняет в шпионаже, еще на два месяца, до 30 ноября.

"Защита будет обжаловать это решение", - сообщил его адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

30 сентября исполнится год, как Роман Сущенко находится в московском следственном изоляторе "Лефортово".

Ранее в ФСБ России заявляли, что задержанный в Москве украинец Роман Сущенко - полковник и кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, и был задержан во время "шпионской акции", когда он собирал "сведения о деятельности Вооруженных Сил России, утечка которых за границу мог нанести ущерб обороноспособности России".

Уголовное дело возбуждено по статье 276 УК РФ - "шпионаж".

Украинское национальное агентство "Укринформ" доказывает, что Роман Сущенко работает в агентстве с 2002 года, а с 2010-го был их собственным корреспондентом во Франции.

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Высшее руководство Украины неоднократно обращалось к Кремлю, а также международным организациям с заявлениями о политическом преследовании журналиста.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отрицал эти обвинения, утверждая, что речь идет об "обычной работе спецслужб".

В начале 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О нападениях на журналистов и свободе слова в Европе", в которой, в частности, призвала Россию освободить Романа Сущенко.