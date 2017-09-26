Венгрия собирается препятствовать сближению Украины и ЕС

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Венгрия планирует блокировать все меры евроинтеграции Украины в рамках программы "Восточного партнерства" из-за того, что президент Порошенко подписал закон "Об образовании". Об этом сообщил МИД Венгрии.

"Мы гарантируем, что это больно ударит по Украине в будущем", - цитирует главу МИД Венгрии Петера Сийятро официальный сайт венгерского МИДа.

По мнению господина Сийятро, то, что украинский президент подписал закон об образовании с противоречивой языковой нормой, является "позорным и возмутительным" шагом.

До сих пор президент Порошенко говорил, что стремится в ктому, чтобы Украина стала ближе к Европе, но сегодняшним решением он "сделал огромный шаг в обратном направлении", подчеркнул Сийятро.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон "Об образовании", который Верховная Рада приняла 5 сентября.

Согласно этому закону, в 2020 году в Украине перестанут существовать школы, в которых преподавание ведется не на государственном языке.

Новый закон, кроме Венгрии, также резко раскритиковали правительства Молдовы и России.

Официальный Киев утверждает, что критика закона вызвана "поверхностным и неглубоким прочтением" документа, и что на самом деле он не сужает, а расширяет права представителей нацменьшинств.