Билл Гейтс пользуется Android, а не Windows

Копірайт зображення Ronald Grant

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что пользуется смартфоном с операционной системой Android, а не Windows.

"Недавно я перешел на телефон Android", - сказал он в эфире Fox News в воскресенье.

Телефоны с ОС Windows от компании Microsoft не смогли существенно повлиять на рынок смартфонов, где преобладают устройства, работающие на операционной системе Google Android.

Однако господин Гейтс сказал, что он установил множество приложений от Microsoft на свой телефон.

На вопрос, был ли у него iPhone, возможно, как второе устройство, он ответил: "Нет, не было".

Он не рассказал, какой именно смартфон он использует сейчас.

Microsoft пыталась создать собственную успешную мобильную операционную систему Windows Phone.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Операционная система Microsoft Windows не оправдала надежд разработчиков

В 2014 году гигант программного обеспечения заплатил 7,2 миллиардов долларов компании Nokia, но телефоны с поддержкой ОС Windows заняли менее 1% мирового рынка смартфонов в 2016 году.

Последняя операционная система Microsoft, Windows 10, может работать не только на смартфонах, но и на ноутбуках, планшетах и ​​настольных компьютерах. Однако несколько смартфонов на базе Windows 10 все же выпустили.

В апреле Microsoft начала продавать адаптированную версию смартфона Samsung Galaxy 8 в своих американских магазинах.

"Стратегия корпорации Майкрософт от действующего исполнительного директора Сати Наделлы - сделать приложения и сервисы Microsoft доступными на Android и iPhone", - сказал Иан Фогг, аналитик технического консультанта IHS Markit.

По его словам, именно там находятся "клиенты" Microsoft.

В телефонах от Microsoft есть такие приложения, как Office, Outlook и его голосовой помощник Cortana.

Сообщается, что Windows зарилась на то, чтобы в каждом телефоне была их операционная система, но сейчас речь идет только о приложениях Office и Outlook.