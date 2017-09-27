Лондон: алмаз весом свыше 1000 карат продали за $53 млн

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В Канаде продали крупнейший алмаз в мире Lesedi La Rona. Покупателем стала компания Graff Diamonds, которой сделка обошлась в 53 миллиона долларов.

Lesedi La Rona - второй по величине алмаз, добытый в мире за более чем 100 лет. Название камня в переводе с южноафриканского языка тсвана означает "Наш свет".

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Алмаз весом 1109 карат (почти 222 грамма) был найден в Ботсване, Южная Африка, в 2015 году.

Поиск покупателя длился год. Предполагалось, что камень размером с теннисный мяч может быть куплен примерно за 70 млн долларов, но торги были остановлены после того, как цена не смогла преодолеть отметку в 61 млн долларов.

Алмаз обладает исключительной прозрачностью и качеством, сообщили в Геммологическом институте Америки (GIA). Это редкая и желанная подгруппа среди ценителей, в которую входит менее 2% всех добываемых драгоценных бриллиантов.

В ювелирном компании Graff Diamonds говорят, что для обработки алмаза будет использована самая современная 3D-технология.