ФСБ задержала в Крыму двух людей как "шпионов" в пользу Украины

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Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Крыму двух граждан, в том числе военнослужащего, по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Им инкриминируют государственную измену.

ФСБ называет их "гражданами России".

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России на официальной странице ведомства.

"Федеральная служба безопасности РФ в Симферополе задержала граждан Российской Федерации Сухоносову Анну Станиславовну и Долгополова Дмитрия Александровича. Эти лица собирали и передавали спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, которые составляют государственную тайну", - говорится в сообщении.

Дмитрий Долгополов, добавляют в ведомстве, проходит военную службу на территории Крыма.

Центр общественных связей ФСБ России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса РФ "государственная измена".

На задержание Дмитрия Долгополова отреагировал в Facebook представитель министерства обороны Украины Владистав Селезнев, который до аннексии Крыма был начальником Севастопольского медиа-центра минобороны.

"Еще один пример печальных перспектив предателей Украины. Дима Долгополов. Служил в рядах ВС Украины (майор, заместитель по работе с личным составом в артиллерийском дивизионе в Симферополе), в 2014-м изменил присяге и перешел на службу к оккупантам, потому что там больше денег платили. Сейчас задержанн ФСБ", - написал он.

Владислав Селезнев добавил, что вменяемая по российскому Уголовному кодексу статья - "государственная измена" - предусматривает лишение свободы на срок до 20-ти лет.

Другие "диверсанты" и "шпионы"

В августе этого года ФСБ сообщала о задержании в Крыму агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко.

Как считает ведомство, он по заданию СБУ должен был привести в негодность линии электропередачи (ЛЭП) в Судаке, вызвать обвал горных пород на автомобильную трассу Судак-Новый Свет, а также поджечь лес и один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

Кроме того, в июле 2017 года Киевский районный суд Симферополя приговорил к 3,5 годам колонии Алексея Стогния, проходившего по делу "крымских диверсантов". Его задержали осенью 2016 года по подозрению в работе на украинскую военную разведку.

Задержанные по этому же делу Андрей Захтей и Евгений Панов заявляли, что после задержания их пытали. В июле появились сообщения, что Захтей и еще один обвиняемый - Дмитрий Штыбликов - пошли на сделку со следствием и признали вину. Приговоры Захтею, Панову и Штыбликову еще не вынесены.

В том же июле к 12 годам колонии был приговорен 61-летний гражданин Украины Алексей Сизонович. Его признали виновным и в подготовке теракта, незаконном обороте взрывных устройств и незаконном пересечении границы России.

Еще раньше, в ноябре 2016 года, в Крыму задержали бывшего служащего штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко. Как утверждала ФСБ, по заданию украинской разведки он собирал секретные данные о его деятельности.