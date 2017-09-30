Папа Римский выбрал тему фейковых новостей для своего послания на День коммуникаций

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Тема фальшивых новостей и журналистика ради мира станут главными в послании Папы Римского по случаю Дня коммуникаций в 2018 году.

"Я выбрал следующую тему для Всемирного дня социальных коммуникаций 2018 года: "Истина сделает вас свободными" (Ин 8:32). Фальшивые новости и журналистика для мира", - написал Папа в Twitter.

По сообщению Reuters, это послание будет обнародовано 24 января на праздник святого Франциска Сальского, который является покровителем журналистов, а сам День социальных коммуникаций отмечается 13 мая.

Reuters добавляет, что поскольку Twitter Папы Римского ведется на 9 языках, читателям будет интересно узнать, что словосочетание "фейковые новости" на латыни звучит как "nuntii fallaces".

Ватикан также сообщает, что по мнению Папы Франциска, "искажение фактов может иметь последствия на уровне индивидуального и коллективного поведения".

В заявлении Ватикана говорится, что глава церкви, объединяющей 1,2 миллиарда верующих, хочет предложить "свое видение проблематики, логики и последствий дезинформации, оказав помощь профессиональным журналистам, которые превыше всего ставят правду во имя лучшего взаимопонимания между людьми".