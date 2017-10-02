Полиция задержала нападавших на синагогу и посольства в Украине
Полиция сообщила о задержании преступной группировки "Торпеды", члены которой оскверняли синагоги, нападали на посольства, чтобы разжечь нетерпимость и ксенофобию в Украине.
Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Группу задержали при подготовке к подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.
"В последнее время украинско-венгерские отношения стали натянутимы... Теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь", - написал Аваков.
При задержании у них изъяли взрывное устройство и гранаты РГД-5.
По словам Авакова, анализы ДНК и показания преступников свидетельствуют, что эта группа участвовала в девяти преступлениях, совершенных в 2016-2017 годах, направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов, а именно:
- В Черновцах, где в ночь на 19.11.2016 была разорена Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой нанесли антисемитскую надпись;
- В Умани, где 21.12.2016 злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой;
- В Киеве, где 8.06.2017 злоумышленники бросили гранату на территорию Посольства США;
- Во Львове, где 30.06.2017 злоумышленники попытались поджечь синагогу;
- В Луцке, где 10.07.2017 злоумышленники бросили взрывное устройство в консульство Польши;
- В Киеве, где 24.08.2017 бросили гранату на улице Грушевского;
- В Киеве, на ул. Курбаса, где 24.08.2017 гранатами взорвали памятник участникам боевых действий.
- В Умани, где 21.09.2017 бросили гранату, от которой пострадали граждане Израиля.
Задержанные входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии регионов от Черкасской области - Владимира Олейника и Сергея Тулуба, рассказал Арсен Аваков.
В полиции говорят о контактах преступников с указанными лицами, которые сейчас находятся в России, а также с рядом руководителей партии "Оппозиционный блок".
"В состав группы входили жители Одесской, Черкасской и Киевской областей. Лидер этой группировки имеет отношение к криминальному миру. Перед ними ставили конкретные задачи и за это выплачивали средства. Например, за осквернение святого для иудеев места в Умани исполнители получили по 500 долларов" , - рассказал заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, которого цитирует пресс-служба МВД.
Он подчеркнул, что все эти люди участвовали в Антимайдане.