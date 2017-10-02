Полиция задержала нападавших на синагогу и посольства в Украине

Копірайт зображення facebook.com/arsen.avakov.1 Image caption Затримання групи "Торпеди"

Полиция сообщила о задержании преступной группировки "Торпеды", члены которой оскверняли синагоги, нападали на посольства, чтобы разжечь нетерпимость и ксенофобию в Украине.

Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Группу задержали при подготовке к подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.

"В последнее время украинско-венгерские отношения стали натянутимы... Теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь", - написал Аваков.

При задержании у них изъяли взрывное устройство и гранаты РГД-5.

По словам Авакова, анализы ДНК и показания преступников свидетельствуют, что эта группа участвовала в девяти преступлениях, совершенных в 2016-2017 годах, направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов, а именно:

В Черновцах, где в ночь на 19.11.2016 была разорена Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой нанесли антисемитскую надпись; В Умани, где 21.12.2016 злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой; В Киеве, где 8.06.2017 злоумышленники бросили гранату на территорию Посольства США; Во Львове, где 30.06.2017 злоумышленники попытались поджечь синагогу; В Луцке, где 10.07.2017 злоумышленники бросили взрывное устройство в консульство Польши; В Киеве, где 24.08.2017 бросили гранату на улице Грушевского; В Киеве, на ул. Курбаса, где 24.08.2017 гранатами взорвали памятник участникам боевых действий. В Умани, где 21.09.2017 бросили гранату, от которой пострадали граждане Израиля.

Задержанные входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии регионов от Черкасской области - Владимира Олейника и Сергея Тулуба, рассказал Арсен Аваков.

В полиции говорят о контактах преступников с указанными лицами, которые сейчас находятся в России, а также с рядом руководителей партии "Оппозиционный блок".

"В состав группы входили жители Одесской, Черкасской и Киевской областей. Лидер этой группировки имеет отношение к криминальному миру. Перед ними ставили конкретные задачи и за это выплачивали средства. Например, за осквернение святого для иудеев места в Умани исполнители получили по 500 долларов" , - рассказал заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, которого цитирует пресс-служба МВД.

Он подчеркнул, что все эти люди участвовали в Антимайдане.