Лас-Вегас: число погибших растет

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Число погибших в результате стрельбы в американском Лас-Вегасе выросло до 59 человек.

По словам местного шерифа, еще 527 человек ранены.

Таким образом, стрельба, в ходе которой 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Паддок открыл огонь по посетителям фестиваля рядом с казино Mandalay Bay, стала крупнейшей в истории США по количеству жертв.

Сначала сообщали, что нападавшего убили во время штурма, но впоследствии выяснилось, что он сам наложил на себя руки.

Полиция пытается выяснить мотив преступления.

Правоохранители сообщили, что во время обыска в доме стрелка обнаружили взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.

По словам шерифа Джозефа Ломбардо, в помещении было более 19 единиц огнестрельного оружия, взрывчатка и несколько тысяч патронов. Кроме того, там же нашли непонятные электронные устройства, назначение которых еще предстоит выяснить.

23 ружья ранее обнаружили в гостиничном номере на 32-м этаже, из которого Паддок стрелял в людей.

Копірайт зображення FACEBOOK Image caption Стивен Паддок совершил самоубийство после того, как попал в сотни людей

Через несколько часов после нападения ответственность за него взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", в котором заявили, что Стивен Паддок еще несколько месяцев назад принял ислам, однако не предоставила никаких тому подтверждений.

Как выглядит из заявления Федерального бюро расследований, там не могут подтвердить, что нападавший имел отношение к экстремистам.

Пресса стала называть первые имена жертв, среди них - 23-летний гражданин Канады и 20-летний житель штата Теннесси Сонни Мелтон. Жена Мэлтона подтвердила гибель мужа в соцсетях.

В посольстве Украины в США ранее заявили, что, по предварительным данным, украинцев среди пострадавших нет.

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Стрельба началась в 22:30 по местному времени (8:30 по Киеву).

Полиция советовала людям покинуть территорию у места происшествия. Некоторые отели, расположенные рядом, закрылись.

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Некоторые из людей в больницах находятся в критическом состоянии.

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Частично приостановил работу аэропорт Лас-Вегаса.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования родственникам погибших и раненых, назвав стрельбу в Лас-Вегасе ужасной.

"Храни вас Господь", - написал Трамп.