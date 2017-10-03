МИД: Киев считает нелегитимным референдум в Каталонии

Копірайт зображення EPA Image caption Власти Каталонии сообщили, что идею независимости от Испании поддержали 90% участников голосования

Украина считает нелегитимным референдум о независимости, проведенный в Каталонии, заявили в украинском МИД.

"Мы всегда выступали и выступаем за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств в рамках международно признанных границ, в том числе Испании", - заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в комментарии каналу "112 Украина".

По ее словам, Украина считает этот референдум нелегитимным, поскольку он не отвечал конституции Испании.

В Украине убеждены, что Испания демократическим способом решит все внутриполитические проблемы, отметила Беца.

1 октября каталонцы проголосовали за отделение региона от Испании. Власти региона сообщили, что идею независимости от Испании поддержали 90% участников голосования.

Конституционный суд Испании запретил проводить референдум, так как он противоречит конституции, но власти Каталонии проигнорировали этот запрет.

Полиция жестоко противостояла попыткам людей проголосовать.

В знак протеста профсоюзы в Каталонии объявили о всеобщей забастовке.