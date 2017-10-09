В Дубае задержали шотландца, потрогавшего мужчину за бедро

Копірайт зображення Detained in Dubai Image caption У Джеми Харрона конфисковали паспорт и ему не дают покинуть Дубай

В Дубае арестовали 27-летнего шотландца Джейми Харрона. Дубайские власти утверждают, что он был задержан после того, как положил руку на бедро другого мужчины в баре.

Харрон провел пять суток в тюремной камере, а теперь ему запрещено покидать город в ожидании суда. По обвинению в непристойном поведении в публичном месте ему грозит тюремный срок в три года. Британский Форин-офис сообщил, что оказывает ему консульскую поддержку.

Арест Харрона стал вторым задержанием шотландца в Дубае после дела Уильяма Барклая из Эдинбурга, который был задержан в Дубае при попытке разменять фальшивую банкноту в 20 фунтов. Его продержали в дубайской тюрьме трое суток, после чего освободили. Он уже вернулся домой.

"Возмутительная история"

Группа поддержки под названием Detained in Dubai ("Задержанные в Дубае") сообщила, что Джейми Харрон было арестован за непристойное поведение в публичном месте еще 15 июля.

Харрон, который работал электриком в Афганистане и остановился в Дубае на два дня, лишился работы и потратил более 30 тысяч фунтов на судебные издержки.

Image caption Джеми Харрон находился в баре Рок Боттом, где произошел инцидент

"Это еще один пример того, насколько велика опасность ареста и задержания для посещающих Дубай, и того, насколько затяжными и плохо организованными являются там судебные действия", - заявила организации Detained in Dubai Радха Стерлинг.

Представители организации утверждают, что жалоба на Харрона поступила только после того, как он и его друг сели за стол, а мужчина, к которому он якобы прикасался, вызвал полицию. Полиция прибыла на место происшествия 20 или 30 минут спустя и арестовала Харрона.

Сообщается, что его обвиняют по двум пунктам - употребление алкоголя и непристойное поведение. Харрон провёл пять суток в тюрьме "Аль-Барша", после чего у него конфисковали паспорт и выпустили под залог.

По словам Радхи Стерлинг, которая встречалась с Харроном, совершенно ясно, что он находится под страшным давлением и стрессом.

"Он надеялся предстать перед судом в это воскресенье, но суд перенес дату заседания, не уведомив ни его, ни его адвоката, - говорит она. - А это привело к тому, что за неявку на суд его приговорили к 30-суточному заключению".