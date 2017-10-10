В масштабном пожаре в Калифорнии погибли 10 человек

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Часть американского штата Калифорния, в районе виноградарства и виноделия, охвачена пожарами. Огонь, в котором погибли уже по меньшей мере 10 человек, быстро распространяется.

В регионе продолжается массовая эвакуация, разрушено 1,5 тысячи зданий. В округе Сонома погибли семь человек, сообщили местные власти.

Около 20 тысяч человек из-за масштабного пожара вынуждены были покинуть свои дома в округах Напа, Сонома и Юба.

Губернатор штата Калифорния объявил чрезвычайную ситуацию.

В округе Напа из-за пожара погибли два человека, один человек - в округе Мендосино. Огонь уничтожил тысячи акров площади.

Сообщается о раненых и пропавших без вести.

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Мариан Уильямс из Кенвуда, округ Сонома, рассказала, что бежала от пожара вместе с соседями. "Это был ад, которого я никогда раньше не видела", - поделилась она впечатлениями с NBC.

Причина возникновения пожара в воскресенье вечером пока неизвестна.

Руководитель пожарной службы округа Напа сообщил, что погодные условия препятствуют спасателям бороться с огнем. К тушению пожара привлекли ресурсы со всего штата.

Десятки рабочих виноделен за ночь перевезли в безопасные места.

Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая погода, низкая влажность и сильный ветер.

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Национальный гидрометцентр издал предупреждение для региона Сан-Франциско, в котором говорится о том, что любой пожар сможет распространиться очень быстро.

Пожарная служба Калифорнии сообщила, что пожар уничтожил более 70 тысяч акров территории.

В сентябре от самых масштабных пожаров в своей истории пострадал еще один город в штате Калифорния - Лос-Анджелес.