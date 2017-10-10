Президент Чехии предлагает взять компенсацию за Крым

Копірайт зображення EPA Image caption Президент Земан неоднократно публично высказывался о том, что Украина не сможет вернуть Крым и осуждал санкции против России

Президент Чехии Милош Земан считает, что аннексия Крыма Россией - "завершенное дело", и предлагает решить ее путем выплат Украине.

Об этом г-н Земан заявил в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщают чешское издание iDnes.cz и "Українська правда".

"Крым - это аннексия, без сомнения. Но это завершенное дело", - сказал г-н Земан.

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По его словам, Украине и России следует договориться о "какой-то компенсации - либо в финансовой форме, либо нефтью и газом", - добавил он

В случае несогласия Киева на компенсацию начнется "европейская война", считает чешский президент.

"Мы должны избежать европейской войны, и вы это должны понять", - обратился он к депутатам.

"Крым не продается"

Министр иностранных дел Украины так отреагировал в Twitter на эти заявления:

"Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласил его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", - написал он.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба также назвал г-на Земана "актером", добавив, что "Крым не продается".

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"Он (Земан. - Ред.) всегда был за Россию. Сегодня он был просто артистом, которого вывели на авансцену, чтобы создать правильную атмосферу и мобилизовать людей, которые еще не определились относительно возвращения россиян (в ПАСЕ. - Ред.)", - написал он в Facebook.

Ранее российскую делегацию лишили права голоса на сессиях ПАСЕ и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за событий в Украине.

Президент Земан неоднократно публично высказывался о том, что Украина не сможет вернуть Крым и осуждал санкции против России, которые ввели после аннексии Крыма.