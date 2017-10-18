Сын погибшей на Мальте журналистки обвиняет власти

Копірайт зображення Reuters Image caption Дафна Каруана Галиция "еще войдет в историю этого средиземноморского острова как один из самых влиятельных авторов", - считает редактор онлайн-версии издания Times of Malta Герман Греч

Сын мальтийской журналистки, погибшей в результате взрыва автомобиля, обвинил в произошедшем власти Мальты, которую он назвал мафиозным государством.

53-летняя журналист-расследователь Дафна Каруана Галиция погибла в результате взрыва, уничтожившего ее автомобиль вскоре после того, как она покинула свой дом в районе Биднижа, возле города Мост в северной части острова.

Журналистка была известна своим блогом, где она публиковала расследования случаев коррупции с участием высших должностных лиц Мальты.

"Моя мать была преднамеренно убита из-за того, что она встала на пути между верховенством закона и теми, кто пытался его нарушить", - заявил сын погибшей Мэтью Каруана Галиция, который находился недалеко от места трагедии.

В своем пространном посте в Facebook, опубликованном спустя несколько часов после того, как Мэтью отчанно пытался вытащить мать из горящего автомобиля, он обвинил мальтийскую полицию в некомпетентности, а органы власти - в безнаказанности.

Копірайт зображення Reuters Image caption Полиция и эксперты-криминалисты прибыли на место взрыва для расследования

"Когда государственные структуры становятся недееспособными, журналист зачастую оказывается единственным человеком, способным воззвать к законности", - добавил Мэтью Каруана Галиция, который также работает журналистом.

Он также раскритиковал попытки властей страны представить Мальту на международной арене как либеральное западное государство.

За последние пять лет лейбористское правительство Мальты провело масштабные изменения в законодательстве о социальных и сексуальных правах, что заставило говорить о ней как о лидирующей стране в Европе в отстаивании интересов сексуальных меньшинств.

"Да, вот до чего мы докатились: мафиозное государство, в котором можно изменить свою гендерную принадлежность на идентификационной карте (слава Богу за это!), но где тебя разорвут на куски за отстаивание базовых прав и свобод", - написал он.

Представитель правительства Мальты Курт Фаруджа отверг обвинения в государственной безответственности и пообещал провести серьезное и тщательное расследование.

Премьер-министр Мальты и лидер Лейбористской партии Джозеф Мускат, которого Дафна Каруана Галиция в начале этго года обвинила в коррупции, сказал, что безоговорочно осуждает это варварское нападение на человека и свободу мысли.

Правительство Мальты обратилось за помощью в расследовании убийства журналистки к американскому ФБР.

"Панамские документы"

Дафна Каруана Галиция была ярым критиком правительства, а ее расследования о связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в скандале с "панамскими документами", послужили толчком к проведению досрочных парламентских выборов в 2016 году.

Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера Джозефа Муската после публикации в 2016 году "панамских документов" фирмы Mossack Fonseca немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung. Фигурантом другого инцидента с коррупцией стала жена Муската.

Согласно этим документам, жена Муската была связана с офшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от представителей властей Азербайджана.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 53-летняя Дафна Каруана Галиция занималась расследованием связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его супруги со скандалом о "панамских документах"

Премьер и его супруга отрицают, что совершали какие бы то ни было противоправные действия.

Несмотря на обвинения, премьер-министр Джозеф Мускат одержал победу на досрочных парламентских выборах, назначенных в связи со скандалом с "панамскими документами".

В своем популярном блоге (собиравшем до 400 тысяч просмотров в день) Каруана также обрушивалась с критикой на политиков из оппозиционного лагеря, назвав в своем последнем посте политическую ситуацию в стране безнадежной.

"Ее резкое перо не жалело чернил"

Редактор онлайн-версии издания Times of Malta Герман Греч

Дафна Каруана Галиция возмущала и восхищала Мальту в равной степени, и она еще войдет в историю этого средиземноморского острова как один из самых влиятельных авторов.

Ее бескомпромиссный блог и резкое перо не скупились на критику, она обрушивалась на представителей влиятельной Лейбористской партии и их сторонников, критиковала она и представителей правоцентристской Националистической партии, включая ее новоизбранного лидера.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сын погибшей журналистки Мэтью Каруана Галиция назвал место взрыва кромешным адом

Дафна Каруана Галиция начала свою карьеру в должности обозревателя в издании Times of Malta. За годы работы яркие репортажи журналистки вовлекли ее в череду судебных тяжб, в том числе с премьер-министром Мальты.

Кроме того, даже самые ярые критики сходятся во мнении, что Галиция была блестящей писательницей и талантливым журналистом-расследователем.

Ее участие в перекрестном расследовании скандала с "панамскими документами", в который были вовлечены высшие должностные лица Мальты, послужило толчком к проведению досрочных парламентских выборов в июне прошлого года.

По последним данным:

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в своем "Твиттере" объявил награду в 20 тысяч евро (23, 500 тыс. долларов) за любую информацию, которая может помочь в расследовании причин гибели журналистки.

Члены Европейской комиссии выступили с осуждением убийства, назвав Дафну Каруану Галицию основоположницей расследовательской журналистики на Мальте.

По сообщению издания Malta Independent, судья, назначенный расследовать дело об убийстве, попросила об отводе своей кандидатуры, поскольку она уже ранее подвергалась нападкам со стороны Дафны Каруаны Галиции.

Пост в "Фейсбуке", в котором один из сотрудников полиции якобы выразил ликование в связи с гибелью журналистки, был удален из социальной сети и по факту его публикации проводится проверка, сообщает Times of Malta.

Skip Twitter post by @DefendAssange Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J — Defend Assange Campaign (@DefendAssange) 16 октября 2017 г.

В своем заявлении Мэтью Каруана Галиция отметил, что никогда не забудет, как он кружил вокруг кромешного ада на месте трагедии, пытаясь открыть дверь автомобиля, в котором находилась его мать.

"Это не обыкновенное убийство, и его нельзя называть трагедией. Трагедия это когда кого-то переехал автобус. Когда повсюду пятна крови и бушующие языки пламени - это называется война", - добавил он.

Мэтью Каруана Галиция - разработчик и журналист по обработке данных в Международном консорциуме журналистов-расследователей (ICIJ).

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Там, где люди боятся власти, господствует тирания, там, где власть боится людей, рождается свобода"

По сообщению организации, получившей Пулитцеровскую премию за расследование по "панамским документам", известие о гибели журналистки вызвало всеобщее потрясение и крайнюю обеспокоенность о свободе слова на Мальте.

Полиция Мальты открыло уголовное дело по факту убийства журналистки, правительство страны в свою очередь обратилось за международной помощью, в частности к американскому ФБР.