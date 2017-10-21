"Бабье лето" закончилось - в Украине ожидают снег

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Начиная с воскресенья, 22 октября, в Украине ожидают значительное снижение температуры, сообщил Укргидтометцентр.

В западных областях ночью синоптики прогнозируют 3-8° тепла, днем - 6-11° выше ноля. В южной части ночью - 5-10 градусов тепла, днем 8-13. На остальной территории ночью 0-5 градусов, днем 5-10 тепла.

В Киеве 22 октября ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков.

Со вторника в Украине ожидается дождь с мокрым снегом.

В Киеве в воскресенье ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью - до 2-4 градусов тепла, днем - до 7-9 выше ноля.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 26 сентября в Киев пришла метеорологическая осень - на две недели позже, чем в среднем в 21 веке.

В понедельник синоптики сообщили, что в Украину пришло "бабье лето", однако оно было относительно коротким.

Климатологи обсерватории определили, что самым коротким за последние годы "бабье лето" было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней - с 11 по 16 октября, а самым длинным в 2012 году - 13 дней - с 25 сентября по 7 октября.