Похищение младенца в Киеве: женщине сообщили о подозрении

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Женщине, которую задержали с похищенным ребенком в столице, сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"Сообщено о подозрении 20-летней киевлянке по факту похищения 1,5 месячной девочки", - написала Максимец.

Пресс-секретарь анонсировала, что готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения.

"О дате и времени рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно", - добавила Максимец.

Правоохранители до сих пор устанавливают причастность к преступлению сожителя женщины, отметили в ведомстве.

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Напомним, в пятницу киевлянин сообщил в столичную полицию, что в детском саду в Оболонском районе Киева у него похитили двухмесячного ребенка.

По данным правоохранителей, мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.

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Похитителями младенца оказалась семья из Вышгорода. Об этом в своем Facebook сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

"Недавно они потеряли своего ребенка и решили похитить чужого малыша", - написал он и уточнил, что подозреваемой в похищении женщине всего 20 лет.

Ребенка обследовали медики. Нацполиция в своем Facebook со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова сообщила, что с ребенком все в порядке.

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Возбуждено уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". За похищение ребенка паре грозит до 10 лет лишения свободы.