Трамп не разрешил пускать в США беженцев из 11 стран

Копірайт зображення EPA Image caption Июньские запреты Трампа подняли волну протеста в крупных городах

Президент Дональд Трамп разрешил возобновить прием беженцев в США по истечении четырехмесячного моратория, но фактически продлил запрет на предоставление убежища для граждан 11 официально не называемых государств, которые Белый дом относит к группе риска.

В июне после серии судебных баталий Трамп закрыл въезд для беженцев из любой страны на 120 дней, выполняя одно из ключевых обещаний своей предвыборной кампании. Тогда же он на 90 дней запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена, кроме тех, кто работает, учится или имеет близких родственников в США.

Судьи неоднократно соглашались с доводами политических оппонентов нынешней администрации о том, что выбор стран, подпавших под запрет, обусловлен предвыборными обещаниями Трампа закрыть въезд в США мусульманам, что само по себе противоречило бы американской конституции.

Запрет на въезд из шести стран истек в конце сентября, а во вторник истек и запрет на прием беженцев, однако Трамп ввел новое ограничение. На ближайшие 90 дней предоставление убежища гражданам 11 стран будет серьезно ограничено, пока администрация не разработает новые, более жесткие требования к проверке их обращений.

Госдепартамент США не уточнил, граждане каких стран потребуют особого внимания.

Агентство Рейтер, ссылаясь на свои источники и документ Госдепа, называет Египет, Иран, Ирак, Ливию, Мали, Северную Корею, Сомали, Судан, Южный Судан, Сирию и Йемен, а также палестинцев, живущих в этих странах.

Источник в Госдепартаменте пояснил агентству, что в период действия моратория в исключительных случаях прием беженцев все же допускается.

В сентябре администрация Трампа установила рекордно низкий за всю историю США лимит на прием беженцев.

Копірайт зображення EPA Image caption "Руки прочь от моей семьи!" - Трамп усложнил воссоединение родственников с беженцами

По данным американских СМИ, усиленные проверки для беженцев из этих стран будут включать сбор дополнительной информации о родственниках, местах работы и активности в социальных сетях.

Защитники иммигрантов из организации Human Rights First, комментируя очередной шаг Трампа, отметили, что ужесточать проверки дальше некуда - американские требования и так одни из самых суровых в мире.

Месяц назад Белый дом понизил годовую квоту на предоставление убежища иностранцам до 45 тысяч человек - такой низкой она не была ни разу с момента запуска программы в 1975 году.

В последний год президентства предшественника Трампа Барака Обамы США приняли 85 тысяч беженцев.

Трамп шел на выборы под лозунгом "Америка прежде всего", обещал резко сократить иммиграцию, построить стену на границе с Мексикой и депортировать миллионы иностранцев, проживающих в США нелегально.

С момента вступления в должность он издал три постепенно смягчавшихся указа, запрещающих въезд беженцам или гражданам определенных стран. Все эти указы оспаривались в судах, которые приостанавливали их действие, в большинстве случаев до вступления в силу.

Последний по времени указ был издан в конце сентября, но 18 октября федеральный судья, заседающий в штате Гавайи, приостановил большинство его положений до рассмотрения апелляции.