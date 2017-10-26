Раненый Мосийчук пришел в себя после операции

Копірайт зображення Укринформ Image caption Игорь Мосийчук является депутатом от фракции Радикальной партии Олега Ляшко. Во время боевых действий на Донбассе он был заместителем командира батальона "Азов"

Депутат парламента от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пришел в себя после операции, которую провели в связи с ранением в результате взрыва накануне.

Взрыв в Киеве прогремел поздно вечером в среду вблизи здания телеканала "Еспресо".

Кроме г-на Мосийчука, от него пострадали еще четыре человека, в том числе политолог Виталий Бала. Один человек - охранник г-на Мосийчука - погиб.

В своем заявлении, которое г-н Мосийчук сделал после операции, он сообщил, что убежден: заказчики нападения "сидят в Москве", а "исполнители - киевские".

"Не исключено, что агентура из патриотической среды. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой депутата.

Он также сообщил, что получил ранение в правый бок - с той стороны, где был взрыв, и добавил, что операция прошла успешно.

Г-н Мосийчук также отметил, что остался жив только благодаря его охраннику Руслану.

"Он - бывший беркутовец, который в 2013 году стоял по другую сторону баррикад. А вчера он погиб, спасая меня - националиста", - говорится в его заявлении.

В МВД сообщили, что погибшим охранником депутата был 30-летний работник полиции полка особого назначения.

Квалифицировали как теракт

Копірайт зображення УНИАН Image caption Кроме г-на Мосийчука, от него пострадали еще четыре человека, в том числе политолог Виталий Бала. Охранник г-на Мосийчука погиб

"Взрыв в Киеве около здания телеканала "Еспресо", в результате которого ранения получили депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, квалифицировали как "террористический акт", - сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Следствие по взрыву на Мицкевича передано СБУ. Процессуальное руководство осуществляет ГПУ, а именно прокуратура г. Киева. Статья 258 УК - "террористический акт", - написал он в Facebook.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что депутат парламента от Радикальной партии Игорь Мосийчук получил тяжелые осколочные ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в Киеве. "Игорь Мосийчук в больнице, ранения тяжелые, но жить будет", - написал он в Facebook.

Позже Олег Ляшко добавил, что в результате взрыва 30-летний охранник Игоря Мосийчука умер в больнице. "Охранник Игоря Мосийчука умер. Его звали Руслан. В 17-й больнице скончался от травм в результате взрыва", - написал он в Facebook.

"Он [Мосийчук] мне сказал, что охранник спас ему жизнь", - сказал Ляшко в эфире канала "112 Украина".

В пресс-службе Национальной полиции подтвердили, что в Киеве в Соломенском районе произошел мощный взрыв. "В 22:05 в полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Позже пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало уточнил в комментарии "Українській правді", что ранения получили три человека, их всех забрали кареты "скорой". "Однако один человек примерно 30-ти лет скончался в карете "скорой помощи", - сказал он.

Копірайт зображення www.npu.gov.ua Image caption В полиции подтвердили, что в Соломенском районе Киева произошел взрыв

Копірайт зображення www.npu.gov.ua Image caption В полиции сообщили, что сообщение о взрыве поступило около 10 вечера по Киеву

"У Игоря Владимировича был эфир на телеканале "Еспресо", - рассказала пресс-секретарь депутата Мосийчука Анна Сеник в эфире канала "112 Украина". - Когда он выходил со своим охранником из здания, машина, которая была припаркована у входа на телеканал, взорвалась".

Игорь Мосийчук является депутатом VIII созыва Верховной Рады Украины от фракции Радикальной партии Олега Ляшко. Во время боевых действий на Донбассе он был заместителем командира батальона "Азов".

В 2015 году против депутата Мосийчука возбудили уголовное дело. ГПУ обвиняла его в получении взятки. В частности, тогдашний генпрокурор Виктор Шокин обнародовал видео, во время которого депутат назвал суммы взяток, которые якобы нужно заплатить за необходимые депутатские запросы и обращения.

Тогда парламент проголосовал за снятие с него депутатской неприкосновенности, его задержание и арест. Высший специализированный суд позже отменил это решение, признав процедурные нарушения при рассмотрении представления ГПУ в сессионном зале.