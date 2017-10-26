Умерла еще одна пострадавшая в ДТП в Харькове

Копірайт зображення УНИАН Image caption Количество жертв аварии возросло до шести

В четверг утром скончалась еще одна пострадавшая в резонансном ДТП в Харькове, произошедшем на прошлой неделе, сообщили в Харьковском городском совете.

Таким образом, число жертв аварии возросло до шести.

"Сегодня, 26 октября, скончалась пострадавшая в ДТП на ул. Сумской 20-летняя Диана Берченко", - говорится в сообщении горсовета.

Там отметили, что со дня аварии девушка находилась в крайне тяжелом состоянии в больнице.

По данным СМИ, в той же больнице находится ее сестра, пострадавшая в том же ДТП.

• Второго водителя-участника ДТП в Харькове в больнице охраняет полиция

• Зайцеву арестовали на 60 суток

18 октября в Харькове после столкновения с Volkswagen автомобиль Lexus вылетел на тротуар, где стояли люди.

Пятеро погибли на месте, шесть пешеходов отвезли в больницу с серьезными травмами.

За рулем внедорожника Lexus RX350 была 20-летняя студентка Елена Зайцева.

В пятницу ее арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Второго водителя-участника резонансного ДТП взяли под охрану.