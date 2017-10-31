Поезд имени Анны Франк вызвал скандал в Германии

Копірайт зображення AFP Image caption 25 новых скоростных поездов Deutsche Bahn получат имена в честь 25 выдающихся жителей Германии

Главному немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn пришлось оправдываться после того, как стало известно о решении назвать один из высокоскоростных поездов в честь Анны Франк - еврейской девочки, ставшей одной из самых известных жертв нацизма.

Анна Франк вошла в список 25 известных жителей Германии, которых выбрало экспертное жюри на основе народного голосования.

Депутат парламента от Христианско-социального союза Ирис Эберль назвала такой выбор неуважением к жертвам нацизма, так как Анну Франк, как и других евреев, поездами отправляли в лагеря смерти.

Представительница Deutsche Bahn Антье Нойбауер объяснила выбор тем, что Анна Франк стала символом толерантности.

Кроме того, по словам Нойбауэр, девочка олицетворяет собой идею мирного сосуществования разных культур, которое сегодня важнее, чем когда-либо.

Родившаяся в Германии в еврейской семье Анна Франк после прихода Гитлера к власти вместе с семьей скрывалась от преследования нацистов в Нидерландах. В своем знаменитом дневнике она описала, как пряталась от гестаповцеы в оккупированном Амстердаме. Ее дневник был опубликован и стал мировым бестселлером.

Семью Анны отправили в концлагерь Освенцим в 1944 году. Сама Анна погибла в лагере Берген-Бельзен, когда ей было 15 лет.

Копірайт зображення AFP Image caption Анна Франк погибла в концлагере, когда ей было 15 лет

Deutsche Bahn - государственный железнодорожный перевозчик. Эта компания пришла на смену Deutsche Reichsbahn, которая в том числе занималась транспортировкой евреев и других жертв нацизма в концлагеря.

Джулиан Райхельт, журналист популярной ежедневной газеты Bild написал в Twitter: "DB теперь называет поезда в честь жертв депортации. Начали с Анны Франк".

Ее имя должно украсить один из высокоскоростных поездов нового поколения, которые Deutsche Bahn планирует запустить в течение ближайших двух лет.

Член жюри, профессор Гизела Меттеле сказала, что ее впечатлило разнообразие имен, предложенных публикой. По словам Меттеле, людей, чьи имена вошли в итоговый список, объединяет их интерес к окружающему миру.

Кроме Анны Франк, в список вошли некоторые члены германского Сопротивления. Среди них Ганс и София Шолль и пастор Дитрих Бонхеффер.

Кроме того, он включает имена нескольких немецких канцлеров: Конрада Аденауэра, Людвига Эрхарда и Вилли Брандта, а также философов Ханны Арендт и Карла Маркса.

Новые поезда также назовут в честь писателя Томаса Манна, композитора Людвига ван Бетховена и актрисы Марлен Дитрих.