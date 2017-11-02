Tesla имеет проблемы с Model 3

  • 2 ноября 2017
Tesla Model 3 Копірайт зображення Tesla
Image caption Tesla задерживает производство Model 3 на несколько месяцев

Компания Tesla отложила производство новой Model 3 и признала, что отстает от плана уже на несколько месяцев.

В Tesla заявили, что к началу 2018 года смогут выпускать обещанные 5000 еженедельно.

Производство новой модели отложили, когда стало известно, что компания переживает самую большую квартальную потерю - акции упали на более чем 5%.

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За три месяца до 30 сентября чистые убытки компании составили 619 млн долларов, что почти вдвое больше, чем в предыдущем квартале.

Год назад компания получила прибыль на 21,9 млн долларов.

Убытки были выше, чем обычно, поскольку Tesla была сосредоточена на производстве седана Model 3.

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Image caption В Tesla заявили, что к началу 2018 года смогут выпускать обещанные 5000 еженедельно

В компании надеются привлечь покупателей ценой - новая модель Tesla стоит 35 тысяч, что вдвое дешевле Model S.

Tesla заявляет, что в третьем квартале этого года выпустила всего 260 автомобилей Model 3, а планировала 1500.

В своем заявлении компания сообщила, что продолжает преодолевать сложности на пути производства Model 3.

Компания объяснила, что из-за проблем, возникающих при производстве, сложно предсказать, сколько времени уйдет на их решение.

В чем задержка?

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Image caption Руководитель Tesla Илон Маск сказал, что был "действительно подавлен" из-за замедленного производства новой модели

В Tesla говорят, что производство задерживается из-за проблем Gigafactory в Неваде, где собирают аккумуляторные модули автомобилей. Поэтому часть производственного алгоритма нужно изменить.

"Я был действительно подавлен примерно три-четыре недели назад", - рассказывает руководитель компании Илон Макс. Но он добавил, что сейчас настроен оптимистично, поскольку стало понятно, какие именно изменения нужны.

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