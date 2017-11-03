Убит глава фракции БПП в Северодонецке
В городе Северодонецк Луганской области убит депутат местного городского совета, руководитель депутатской фракции БПП "Солидарность" Сергей Самарский.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз.
Политика, по данным Гарбуза, убили в четверг, 2 ноября.
Сейчас продолжаются следственные действия.
"Выявление и привлечение к ответственности виновных - обязанность правоохранительных органов и наш долг перед светлой памятью Сергея. Мои соболезнования близким и родным!" - написал губернатор.
На странице Сергея Самарского в Facebook начали размещать соболезнования.
Последнее сообщение в своем Facebook покойный написал 1 ноября. В нем он призвал депутатов "Оппозиционного блока" прийти на сессию горсовета.