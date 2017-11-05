Китай "почистит" онлайн-шопинг накануне распродаж

Копірайт зображення Reuters Image caption В следующую субботу в Китае будут отмечать День одиночек, который в последние годы превратился в день массовых распродаж

Китайские власти разработали новый закон, который накладывает большие штрафы на интернет-магазины, которые публикуют ложную информацию о своей продукции.

Продавцы, которые удаляют негативные отзывы или, наоборот, публикуют фейковые положительные сообщения о своей продукции, будут вынуждены заплатить штраф как минимум в 30 тыс. долларов.

Новым законом власть стремятся урегулировать сферу интернет-покупок в преддверии Дня одиночек - дня масштабных массовых распродаж в стране, в том числе онлайн.

День одиночек проходит ежегодно 11 ноября.

В прошлом году только за этот день компании продали товаров на рекордные 18 млрд долларов, обработав 657 млн ​​заказов от китайских потребителей.

Большинство продавцов в День одиночек работают через онлайн-платформу Alibaba, которая в последнее время подвергается критике из-за неспособности контролировать информацию, которую торговцы размещают о своей продукции.

Власти Китая также пытаются бороться с фиктивными распродажами, которые продавцы устраивают, чтобы подняться в результатах поиска.

В августе Китай запустил цифровой "кибер-суд", который должен помочь справиться с большим количеством жалоб, связанных с покупками в интернете.