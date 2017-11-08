Twitter увеличит лимит символов в сообщении до 280 знаков, но не для всех

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Twitter планирует увеличить лимит символов в сообщениях с 140 до 280 для большинства пользователей.

Нововедение не коснётся Японии, Кореи и Китая, поскольку с помощью иероглифов и так можно выразить гораздо больше, чем с помощью обычных слов.

В блоге компании говорится, что тестирование нововведения прошло успешно.

Эксперимент стал ответом на жалобы пользователей на неудобство вынужденных сокращений.

Сервис микроблогов отмечает, что нововведение позволит пользователям более свободно выражать свои мысли. Ранее из-за невозможности уложиться в 140 символов приходилось идти на различные хитрости, сокращать слова и фразы. А нередко пользователи и вовсе отказывались от отправки посланий, поскольку лимит не позволял полностью выразить себя.

Добавим, что сейчас месячное количество активных пользователей сервиса микроблогов составляет примерно 330 млн по всему миру.