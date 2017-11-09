Раны, полученные днем, заживают быстрее - ученые

Раны заживают быстрее, если человек поранился течение дня, а не после наступления сумерек, свидетельствует новое исследование.

Ученые обнаружили, что ночные ожоги заживают в среднем в течение 28 дней, а те, которых человек получил днем, - всего за 17.

Ученые говорят, что их поразила эта разница.

Команда из Лаборатории молекулярной биологии британского Совета медицинских исследований наблюдала за 118 пациентами с ожогами.

Этот эффект объясняют биологическими часами, которые круглосуточно работают практически в каждой клетке человеческого тела.

Исследование опубликовано в журнале. Science Translational Medicin.

Оно показало, что в среднем разница во времени исцеления у тех, кто пострадал ночью и в течение дня, составляет 11 дней.

Как показало детальное лабораторное исследование, клетки кожи под названием фибробласты меняют свои свойства за 24 часа.

Фибробласты - это "скорая" помощь тела, которая первой спешит на место травмы, чтобы закрыть рану.

В течение дня они «заряжены» на реакции, а ночью теряют эту способность.

Исследователи считают, что эти знания помогут улучшить хирургическую практику.

Некоторые препараты, такие как стероидный кортизол, могут "перезагрузить" часы отдельных клеток тела и таким образом помочь ночным процедурам.

К тому же, тела разных людей имеют различные "хронотипы".

Так что, возможно, имеет смысл планировать операции в соответствии с 24-часовыми "циркадными ритмами" пациентов.

Впрочем, эта идея пока не прошла тестирование.