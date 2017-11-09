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Комиссия по вопросам Красной книги Украины поддержала внесение в нее лося европейского, сообщает агентство "Украинские новости".

Эту информацию также подтвердили в зоозащитной группе UAnimals.

Такое решение приняли путем тайного голосования. Его поддержали 24 члена комиссии из 31.

Окончательно внести лося в Красную книгу - функция Министерства екологии.

По процедуре, оно должно получить решение комиссии, после чего подготовит соответствующий приказ, рассказал заместитель министра экологии Василий Полуйко.

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По его словам, после этого приказа будут автоматически отменены противоречивые лимиты на отстрел 160 лосей в нынешнем сезоне.

Такие лимиты установили в октябре, и они вызвали бурную реакцию соцсетей. Многие осудили разрешение на отстрел животных.

Экологи, с которыми раньше общалась BBC Украина, считают охоту на лосей угрозой для их поголовья. Охотники же с ними не согласны и говорят, что популяции ничего не угрожает.

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В четверг господин Полуйко также рассказал, что уже выделены средства на исследования популяции лося.