Саудовская Аравия приказала своим гражданам покинуть Ливан
Власти Саудовской Аравии призвали всех своих граждан в Ливане немедленно покинуть эту страну, а остальным саудовцам не ездить в Ливан.
Отношения между двумя странами обострились после того, как в субботу поддерживаемый Саудовской Аравией премьер-министр Ливана Саад Харири объявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, он боится за свою жизнь.
Вскоре после этого Саудовская Аравия обвинила ливанское шиитское движение "Хезболла" в том, что его боевики запустили ракету по территории Саудовской Аравии с территории Йемена.
Многие ливанцы опасаются, что их страна может быть втянута в региональный конфликт между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном.
Многие политические партии Ливана призывают Саада Харири вернуться на свой пост. Они также подозревают, что именно саудовские власти заставили его объявить о своей отставке.
Сам Харири не сделал никаких дополнительных заявлений, но его канцелярия сообщает, что он встречается с иностранными дипломатами в саудовской столице Эр-Рияде.
Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон, который как раз находится с визитом на Ближнем Востоке, неожиданно заявил, что прибудет в Саудовскую Аравию.
По его словам, он обсудит положение в Ливане и Йемене с кронпринцем Мухаммедом бин Салманом. Президент Макрон добавил, что уже провел неформальную беседу с Саадом Харири.
Обозреватель ВВС по вопросам арабского мира Себастьян Ашер говорит, что призыв Эр-Рияда к своим гражданам лишь усилит напряженность в Ливане.
Выступая на телевидении в Эр-Рияде, Саад Харири сказал, что уходит в отставку из-за того, что его якобы хотят убить.
В своем видеообращении Саад Харири резко раскритиковал движение "Хезболла", а также Иран, который это движение поддерживает.
Отец Харири Рафик, который также был премьер-министром Ливана, погиб в результате взрыва бомбы в 2005 году. Многие обвиняют в этом преступлении "Хезболлу".