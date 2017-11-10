Умер российский сатирик Задорнов - СМИ

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Российский юморист Михаил Задорнов умер в пятницу на семидесятом году жизни от рака. Об этом сообщила Агентству городских новостей "Москва" телеведущая Регина Дубовицкая, а также телеканал "Рен-ТВ", на котором выходила передача сатирика. Смерть Задорнова подтвердил также Иосиф Кобзон в беседе с RT.

В октябре 2016 российские СМИ сообщили, что у Задорнова диагностировали рак мозга, но сам он диагноз не подтвердил.

Вскоре Задорнов был вынужден отменить часть концертов. На своей странице "ВКонтакте" сатирик написал, что проходит химиотерапию и что его ждет "тяжелое и долгое" лечение.

Российского юмориста госпитализировали 23 октября этого года. Как сообщал канал "360", у него был эпилептический приступ во время выступления в московском концертном зале "Меридиан". Коллега сатирика Семен Альтов в интервью порталу dni.ru 25 октября охарактеризовал состояние здоровья Задорнова как "очень плохое".

В ноябре этого года Задорнов соборовался, также во время лечения он перешел из язычества в православие.

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Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. В 1974 году он окончил Московский авиационный институт по специальности "инженер-механик". Свои первые рассказы он напечатал в 1970-х, а на телевидении появился в 1982 году.

К началу 1990-х годов Задорнов стал популярным как юморист, был автором и ведущим передач "Аншлаг" и "Смехопанорама".

Сатирик также напечатал более десяти книг и снялся в нескольких фильмах.

Как юморист Задорнов известен своей критической позицией по западной культуре.

11 марта 2014 года Задорнов подписал обращение деятелей культуры России, которые поддерживают политику президента Путина в Украине и в Крыму.

Впоследствии его внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Украину.