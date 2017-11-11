В Британии убили сбежавшую из зоопарка рысь
Дикая кошка, которая сбежала из зоопарка Borth Wild Animal Kingdom, была "гуманно уничтожена", подтвердили в совете британского графства Кередигион.
Точный момент, когда рысь по имени Лилэт вырвалась на свободу, зафиксировать не удалось. Это произошло в течение последних трех недель.
Местные власти говорят, что, несмотря на "утомительные попытки" поймать животное, угроза общественной безопасности была слишком велика.
Ранее в пятницу в совете сообщили о том, что зоопарк будет подвергнут тщательной проверке.
Рысь направлялась к населенному пункту, поэтому, по словам властей, "нужно было действовать решительно".
"Безопасность населения имеет первостепенное значение", - говорится в заявлении совета графства.
Сотрудники зоопарка, который после побега Лилэт, закрыли, пытались ее поймать.
Считается, что она сбежала, совершив гигантский скачок, через забор под электрическим напряжением.
Совет Кередигиона и полиция заявили о том, что пытались "предпринять ряд мер", чтобы поймать рысь, используя, среди прочего, ловушки с приманкой. Однако заманить животное в ловушки так и не удалось.
Недалеко от зоопарка была найдена мертвая овца. Однако эксперты не смогли установить, причастна ли сбежавшая рысь к гибели животного.
В совете графства сообщили, что в следующем месяце в зоопарке будет проведена еще одна проверка.