Минспорта отрицает долг перед шахматистками Музычук

Копірайт зображення UNIAN Image caption Мария Музычук - экс-чемпионка мира по шахматам среди женщин

Министерство молодежи и спорта Украины не имеет долгов перед шахматистками Анной и Марией Музычук. Об этом сказал заместитель министра Ярослав Войтович.

По его словам, запланированные расходы на тренировки, участие в соревнованиях, призовые шахматисткам и их тренерам в 2015-17 годах ведомство профинансировало в полном объеме, согласно выделенному на этот вид спорта бюджету.

"Не соответствует действительности информация, что министерство молодежи и спорта якобы имеет долг перед Марией Музычук за проведение матча за звание Чемпионки мира-2016 по шахматам, который состоялся во Львове", - подчеркнул замминистра.

Ранее мать шахматистки, заслуженный тренер Украины Наталья Музычук рассказала, что экс-чемпионка мира по шахматам Мария Музычук пропустила командный Чемпионат Европы из-за долгов, которые перед ней имеют в министерстве молодежи и спорта.

"Министерство молодежи и спорта Украины имеет долг перед Марией за матч против Хоу Ифань, который состоялся во Львове", - заявила она на пресс-конференции 9 ноября.

В 2016 году во Львове Мария Музычук проиграла китаянке Хоу Ифань в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин.

"Все выплатили"

В министерстве молодежи утверждают, что призовой фонд матча за звание Чемпионки мира-2016 по шахматам во Львове был 200 тыс. евро.

"Эти средства, как известно, были выплачены пропорционально участникам матча: 60% победительнице Хоу Ифань и 40% Марии Музычук", - утверждают в министерстве.

"Обязательство Минмолодьспорта перед Марией Музычук состояло в выплате государственных призовых за получение звания чемпионки мира-2015 в г. Сочи. Эти средства, согласно действующим постановлениям КМУ, в размере 50 тыс. грн (по 25 тыс. грн каждому) были выплачены спортсменке и ее отцу как личному тренеру", - рассказал Ярослав Войтович.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Анна Музычук - чемпионка мира по быстрым и блиц-шахматам

Заместитель министра отметил, что министерство дополнительно выделило 260 тыс. гривен на подготовку и участие сборных Украины по шахматам в турнирах, а также увеличило расходы на этот вид спорта в 2018 году.

Команду Марии и Анны Музычук в ведомстве пригласили на личную встречу с руководством, чтобы обсудить все вопросы.

Забыть о долге

"Мы уже готовы закрыть глаза на этот долг, только хотим другого отношения к нам", - рассказала мать шахматистки Наталья Музычук.

Она добавила, что Мария и дальше будет играть за сборную Украины. Однако тренер хочет, чтобы украинским спортсменам создали надлежащие условия для подготовки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На чемпионате мира в Иране Анне Музычук (слева) пришлось надеть платок

В частности, по ее словам, титулованные украинские шахматисты ездят на соревнования за свой счет.

"Не укладывается в голове то, что на чемпионат мира в Сочи Мария ездила за свой счет, а после победы на нем получила премию только 25 тыс. гривен", - говорит Наталья Музычук и добавляет, что когда ее вторая дочь Анна Музычук летела на чемпионат мира в Иран, то ей оплатили дорогу только в одну сторону и дали суточные на день.

Анна Музычук является чемпионкой мира по быстрым и блиц-шахматам, который она завоевала в конце 2016 года в Катаре.

В феврале-марте 2017 она участвовала в чемпионате мира по шахматам среди женщин в Иране, где стала серебряным призером.

11 ноября Анна Музычук заявила, что не поедет на чемпионат мира по шахматам в Саудовскую Аравию из-за местных традиций.