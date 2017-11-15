Наводнение в Греции унесло жизни 10 человек

  • 15 ноября 2017
Сильные дожди превратили дороги в западном пригороде Афин в потоки грязи Копірайт зображення EPA
Image caption Сильные дожди превратили дороги в западном пригороде Афин в потоки грязи

Наводнение, вызванное сильными ливнями, унесло жизни не менее 10 человек в трех греческих городах недалеко от Афин.

Местные власти объявили режим чрезвычайного положения в пяти районах Западной Аттики - Мандра, Магула, Неа Перамос, Элевсина и Мегара. Эти районы больше других пострадали от непогоды.

Большинство погибших, согласно сообщениям, были пожилыми людьми.

"Это катастрофа библейских масштабов", - описала происходящее мэр Мандры Иоана Криекуки, сообщает издание ERT.

Местные СМИ сообщают, что как минимум десять человек были госпитализированы.

Премьер-министр Алексис Ципрас выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Сильные ливни в Греции продолжаются больше недели.

Копірайт зображення Reuters
Image caption В некоторых районах страны объявлено чрезвычайное положение
Копірайт зображення Reuters
Image caption За помощью к спасателям обратились более 300 человек
Копірайт зображення Reuters
Image caption В регион направлены дополнительные команды спасателей

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