Наводнение в Греции унесло жизни 10 человек
Наводнение, вызванное сильными ливнями, унесло жизни не менее 10 человек в трех греческих городах недалеко от Афин.
Местные власти объявили режим чрезвычайного положения в пяти районах Западной Аттики - Мандра, Магула, Неа Перамос, Элевсина и Мегара. Эти районы больше других пострадали от непогоды.
Большинство погибших, согласно сообщениям, были пожилыми людьми.
"Это катастрофа библейских масштабов", - описала происходящее мэр Мандры Иоана Криекуки, сообщает издание ERT.
Местные СМИ сообщают, что как минимум десять человек были госпитализированы.
Премьер-министр Алексис Ципрас выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
Сильные ливни в Греции продолжаются больше недели.