Наводнение в Греции унесло жизни 10 человек

Копірайт зображення EPA Image caption Сильные дожди превратили дороги в западном пригороде Афин в потоки грязи

Наводнение, вызванное сильными ливнями, унесло жизни не менее 10 человек в трех греческих городах недалеко от Афин.

Местные власти объявили режим чрезвычайного положения в пяти районах Западной Аттики - Мандра, Магула, Неа Перамос, Элевсина и Мегара. Эти районы больше других пострадали от непогоды.

Большинство погибших, согласно сообщениям, были пожилыми людьми.

"Это катастрофа библейских масштабов", - описала происходящее мэр Мандры Иоана Криекуки, сообщает издание ERT.

Местные СМИ сообщают, что как минимум десять человек были госпитализированы.

Премьер-министр Алексис Ципрас выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Сильные ливни в Греции продолжаются больше недели.

Копірайт зображення Reuters Image caption В некоторых районах страны объявлено чрезвычайное положение

Копірайт зображення Reuters Image caption За помощью к спасателям обратились более 300 человек