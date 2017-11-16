Транзит российского газа в Европу через Украину - наибольший за 7 лет

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Украина с начала года по состоянию на 13 ноября транспортировала в Европу более 80 млрд кубометров российского газа. Это наибольшие объемы за последние семь лет - сообщает оператор украинской газотранспортной системы.

При этом уже два года - с конца ноября 2015-го - Украина не покупает российский газ для своих нужд. Семь лет назад, в 2010-м, Украина импортировала из России почти 36,5 млрд кубометров газа на сумму около 13 млрд долларов и была среди крупнейших потребителей российского газа.

Согласно сообщению "Укртрансгаза", с начала года до 13 ноября транзит российского газа составил 80,8 млрд кубометров.

При этом за весь прошлый год по территории Украины транспортировали 82,2 млрд кубов российского газа, а за 2016-й - 68,8 млрд кубов.

Наибольшие объемы пришлись на зиму. Например, в январе транзит достиг почти 9 млрд кубов.

Кроме того, транзит вырос и тогда, когда газопровод "Северный поток" ремонтировали в августе и сентябре. За эти два месяца транспортировали 17,2 млрд кубов газа.

Руководство российского "Газпрома" заявляло о планах вообще отказаться от транзита через Украину после 2019 года, когда завершится срок контракта, подписанного с украинским "Нафтогазом" в январе 2009 года.

Сейчас условия этого контракта являются предметом рассмотрения Стокгольмского арбитража.

Среди маршрутов, которыми "Газпром" планирует заменить украинский, главное место занимает проект второй ветки "Северного потока". Однако он сталкивается со все большими проблемами.

В частности, Еврокомиссия приняла поправку к Газовой директиве ЕС, которая может распространить внутренние европейские требования к трубопроводам и на те, которые пересекают границы ЕС.