В ВСУ снова небоевые потери - под Донецком погибли трое бойцов

Копірайт зображення Міноборони України

В понедельник утром пресс-центр АТО сообщил о гибели накануне троих военных в одной из частей на Донецком направлении.

"По предварительной информации, это произошло в результате неосторожного обращения с печным оборудованием", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Впоследствии в штабе АТО ВВС Украина сообщили, что часть, о которой идет речь, находится на первой линии обороны. Больше деталей не сообщили, поскольку идет следствие.

"На месте работает оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры", - говорят в штабе АТО.

По факту смерти бойцов открыли уголовное производство.

Командование сил Антитеррористической операции выразило соболезнование родным и близким погибших военнослужащих.

В результате боевых действий за прошедшие сутки был травмирован один украинский военный.

Небоевые потери

Копірайт зображення Міністерство оборони України Image caption Небоевые потери в прошлом году превышали количество боевых

Небоевые потери украинской армии составляют существенную часть от общего количества украинских военных.

Так, только в 2016 году, по данным Минобороны, небоевые потери составляли 256 бойцов (при 211 боевых потерь).

Военный прокурор Анатолий Матиос объяснял, что главными причинами небоевых смертей в армии являются болезни, самоубийства, убийства (криминал), отравления (в том числе алкоголем), несчастные случаи и аварии.