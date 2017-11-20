Польское правительство разозлили заявления Туска о "кремлевском плане"

Копірайт зображення EPA Image caption Дональд Туск обвинил польское правительство в отдалении от основных ценностей ЕС

Польское правительство обвинило президента Европейского Совета Дональда Туска в "нападках на Польшу". Это произошло после того, как господин Туск выразил обеспокоенность по поводу политики польских властей.

"Сейчас, используя свою позицию для нападок на польское правительство, он нападает на Польшу", - заявила премьер-министр Шидло в Twitter.

Ее националистическое правительство руководит страной последние два года.

Дональд Туск - бывший премьер-министр Польши - связал ее правительство с "кремлевским планом", не вдаваясь в подробности.

Противостояние между этими политиками длится давно.

Партия "Право и Справедливость" (PiS), которую возглавляет Шидло, спорит с Европейской комиссией по нескольким аспектам: об отказе принимать беженцев по схеме переселения ЕС; о поддержке вырубки древнего леса; о реформах в медиа и судебной системе.

Комиссия обвинила PiS в создании угрозы для принципа ЕС о верховенстве права.

В воскресенье Дональд Туск, который позиционирует себя как либерал-правоцентрист, написал в Twitter на польском языке: "Тревога! Серьезное противостояние с Украиной, изоляция внутри Европейского Союза, уход от верховенства права и независимости судей, нападки на неправительственный сектор и свободные медиа. Это стратегия партии "Право и Справедливость" или кремлевский план? Слишком похоже, чтобы спать спокойно ".

На прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию, в которой прозвучало много критики относительно политики PiS.

Вспоминая о Кремле, господин Туск, очевидно, связывает партию с вмешательством в дела стран ЕС и Украины, в котором обвиняют Россию.

Копірайт зображення AFP/ GETTY IMAGES Image caption Вырубка Беловежской пущи, которая находится под охраной, является одним из поводов недовольства Еврокомиссии

Напряжение между Польшей и Украиной

Польша была одним из главных критиков Кремля после того, как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году и начала поддерживать пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

В последние годы Польша также помогала Украине сблизиться с ЕС, хотя в отношениях двух стран остается немало неприятных моментов.

Ситуацию еще больше осложнило то, что в субботу польские пограничники не впустили в страну украинского чиновника Святослава Шеремету.

Польское государственное информационное агентство PAP отметило, что этот шаг был ответом на запрет украинской властью эксгумации поляков, погибших в Украине во время Второй Мировой войны.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский также сердито отреагировал на сообщения Дональда Туска в Twitter, называя их "отчаянным криком поражения".

Господин Туск "не смог получить активную роль в европейской политике, поэтому старается погрузиться обратно в польскую политику", - сказал он.

В марте Шидло пыталась, но так и не смогла заблокировать повторное назначение Дональда Туска президентом Европейского Совета. Она была единственным лидером, выступившим против назначения Дональда Туска, из 28 представителей государств-членов.

Предполагается, что господин Туск будет баллотироваться в президенты Польши после того, как закончится срок его должности в Брюсселе.