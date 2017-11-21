В России зафиксировали высокую радиацию, но отрицают ядерный инцидент

В России говорят, что на ее территории не было ядерных инцидентов, несмотря на то, что там зафиксировали "экстремально высокие" уровни радиоактивного изотопа.

Росгидромет признал, что на Урале в начале октября обнаружили загрязнение рутением-106, уровень которого почти в тысячу раз превышал норму.

В то же время в ведомстве говорят, что угрозы здоровью людей не было.

Заявление Росгидромета, похоже, подтверждает отчет французского института, который зафиксировал облако радиоактивного загрязнения над Европой.

Институт радиационной защиты и ядерной безопасности 9 ноября заявил, что обнаружил рутений-106 во Франции.

В учреждении добавили, что источником загрязнения мог стать инцидент на ядерном объекте в России или Казахстане.

Оба государства заявили, что на их станциях ничего необычного не происходило.

В Росгидромете говорят, что в конце сентября-начале октября две станции на Южном Урале зафиксировали "экстремально высокое загрязнение" рутением.

Одна из них расположена в Челябинской области неподалеку от предприятия "Маяк", перерабатывающего радиоактивные материалы.

Эта станция зафиксировала уровень изотопа, в 986 раз превышающий показатели за предыдущий месяц.

В то же время об источнике загрязнения в Росгидромете ничего не говорят.

"Маяк" заявил, что не является причиной повышения концентрации рутения в атмосфере.

В Росатоме также добавили, что ни на одном из их объектов не было никаких инцидентов.

Рутений-106 - это продукт расщепления атомов в реакторе, и в природе не встречается. Его также используют в медицине.