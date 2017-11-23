В Украине отменят услугу отправки телеграмм

Копірайт зображення unian Image caption Как поясняет "Укртелеком", услуга быстро теряет свою популярность и ее предоставление является убыточным для компании

В Украине с 1 марта 2018 года исчезнет услуга отправки телеграмм. Эту информацию ВВС Украина подтвердили в пресс-службе крупнейшего в Украине оператора фиксированной связи "Укртелеком".

"Будут прекращены прием, обработка и передача на доставку телеграмм всех видов и категорий", - сообщили в компании.

Такое решение принято в связи с существенным сокращением числа отправляемых телеграмм, что связано с развитием электронных каналов коммуникации и распространением использования цифровой подписи.

В частности, если в 2015 году было отправлено около 350 тыс. телеграмм, то годом позже - 100 тыс., а сейчас - только около 10 тыс. в квартал.

Еще одной причиной отказа от этой услуги является устаревшее оборудование и отсутствие его поддержки со стороны производителей, указал оператор.

Копірайт зображення Укрінформ

Как поясняет "Укртелеком", услуга быстро теряет свою популярность и ее предоставление является убыточным для компании.

"... доходы от услуги ежегодно вдвое снижаются, и они в несколько раз меньше расходов компании на содержание телеграфа. Телеграфные услуги уже давно являются убыточными для Укртелекома - это десятки миллионов гривен в год", - заявили в пресс-службе компании, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

В компании уточнили, что поскольку подавляющее большинство телеграмм отправляется в рабочие дни, то с декабря 2017 года в течение трех месяцев меняется график их приема и доставки: понедельник-суббота, с 8:00 до 19:00, тогда как воскресенье и праздничные дни будут выходными.

Первая на украинских землях телеграфная связь была установлена между Львовом и Веной в 1846 году.

В Украине телеграммы отправляли преимущественно государственные учреждения и иностранные посольства.

В телеграммах, обычно, приходили какие-то срочные новости. Иногда это делали, когда не успевали отправить открытку ко дню рождения, или сообщали о смерти.

В советские времена телеграмма была одним из самых быстрых способов передачи информации. В 1970 году в УССР было отправлено 57 млн ​​телеграмм.