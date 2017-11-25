Месси подписал новый контракт с "Барселоной" до 2021 года

Копірайт зображення EPA Image caption Лионель Месси во время подписания нового контракта с президентом "Барселоны" Хосепом Марией Бартомеу

Нападающий Лионель Месси подписал новый контракт с испанской "Барселоной".

Соглашение рассчитано до 2021 года. В новом договоре прописаны 700 миллионов евро отступных за форварда.

Предыдущее соглашение Месси с клубом действовало до июня 2018 года.

30-летний аргентинец выступает за "Барселону" с 13-ти лет. За это время он провел 603 матча и забил 523 гола.

Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании, и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал "Золотой мяч".

В пятницу Месси в четвертый раз стал обладателем "Золотой бутсы" - награды, которой отмечают лучшего бомбардира европейского клубного футбола.

О том, что Месси согласился подписать новое соглашение, "Барселона" объявила в июле. Во время переговоров о его продлении сообщалось, что Месси намерен покинуть сине-гранатовых.

В заявлении клуба говорится, что Месси "все еще способен на большее, и это - как музыка для болельщиков, которые смогут в дальнейшем восхищаться его прекрасной игрой".

Месси в цифрах