Порошенко предложил наказывать за непризнание Голодомора

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Президент Украины Петр Порошенко предложил принять закон об ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста.

Об этом он заявил во время траурных мероприятий в память о жертвах голодоморов в Украине.

"Думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий", - сказал Порошенко.

"Это необходимо для того, чтобы те, кто будут жить после нас, придерживались закона Украины о признании Голодомора Украины геноцидом украинского народа", - добавил президент.

Он также высказал пожелание, чтобы Россия также признала Голодомор геноцидом.

"Российская Федерация сама себя записала в правопреемницы Советского Союза. Следовательно, хочет она или нет, взяла на себя не только активы бывшего СССР, но и ответственность за преступления советского режима", - добавил глава государства.

В России не признают Голодомор геноцидом, утверждая, что от голода умирали люди в разных регионах СССР, и он не был направлен против украинского народа.

В 2006 году Верховная Рада официально признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. По закону, публичное отрицание Голодомора считается противоправным, но наказание за такие действия не уточняется.