Мухи разносят гораздо больше микробов, чем думали раньше

Копірайт зображення ANA JUNQUEIRA AND STEPHAN SCHUSTER

Американские энтомологи обнаружили, что комнатные и мясные мухи являются переносчиками значительно большего количества возбудителей заболеваний, чем считалось ранее.

Они способны переносить более 600 различных видов бактерий, о чем свидетельствует анализ ДНК.

Многие из этих бактерий являются возбудителями болезней человека, в том числе пневмонии, кишечных инфекций и заражения крови.

Как показывают эксперименты, мухи переносят и распространяют бактерии, которые живут у них на лапках и крыльях. Буквально каждый шаг, который делает муха, вызывает распространение живых бактерий.

"Люди и раньше догадывались, что мухи являются переносчиками патогенных бактерий, но никто не подозревал о масштабах этого явления", - говорит один из авторов исследования, профессор Дональд Брайант из Университета штата Пенсильвания.

Эпидемии

Ученые проанализировали ДНК при изучении микробов, найденных на и в теле комнатных (Musca domestica) и мясных (Chrysomya megacephala) мух.

Комнатная муха, которая живет по всему миру, оказалась переносчиком 351 вида бактерий. Мясная муха, живущая в теплых странах, является носителем 316 видов бактерий. Значительную часть этих микроорганизмов переносят оба вида мух.

Исследователи, опубликовавшие полученную информацию в журнале Scientific Reports, отмечают, что службы здравоохранения, возможно, недооценивают роль мух в распространении инфекционных заболеваний.

"В следующий раз на пикнике хорошо подумайте, стоит ли есть салат, на который села муха", - отмечает профессор Брайант.

Копірайт зображення ANA JUNQUEIRA AND STEPHAN SCHUSTER Image caption Голова мясной мухи под электронным микроскопом

Однако, ученые считают, что мухи могут выполнять и полезную функцию - их можно сравнить с системой раннего предупреждения о приближении инфекции. Мухи, как дроны, которые собирают информацию о патогенных бактериях.

"Мух можно специально запускать в труднодоступные места, а затем изучать их как собирателей биоматериала", - говорит научный директор Технологического университета Наньян в Сингапуре Стефан Шустер.

Комнатные мухи известны своим пренебрежением к гигиене - им нравится питаться гнилыми продуктами, падалью и калом. Считается, что они являются переносчиками целого ряда заболеваний человека, домашнего скота и растений.

Мясные мухи часто появляются в теле мертвых животных. Они распространены в городских районах и часто встречаются на территории боен, мясоперерабатывающих предприятий и свалок пищевых отходов.