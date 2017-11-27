Принц Гарри женится на Меган Маркл

Копірайт зображення PA

Кларенс-хаус объявил о свадьбе принца Гарри и его девушки - актрисы Меган Маркл.

Свадьба принца Гарри, который является пятым в очереди на престол, и Меган Маркл состоится весной следующего года.

Принц Гарри встречается с актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. В сентябре этого года они впервые появились на публике, а в ноябре - обручились.

Копірайт зображення Getty Images

Меган Маркл снималась в сериалах "Иски" (Suits) и "Граница" (Fringe).

Она родилась в 1981 году. Была замужем за актером Тревором Энгелсоном, в 2013 году пара разошлась.