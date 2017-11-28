Сочи-2014: Россия потеряла победу, Украина улучшила результаты

Копірайт зображення ITAR-TASS Image caption Владимир Путин лично поздравлял Ольгу Вилухину с олимпийским серебром, которое теперь у нее отняли

Международный олимпийский комитет лишил медалей и навсегда запретил участвовать в Олимпийских играх ряду российских спортсменов. После этого сборная РФ потеряла лидерство в командном зачете Олимпиады. Зато украинская сборная, которая на этих соревнованиях получила только две медали, несколько улучшила результат.

Международный олимпийский комитет постановил лишить четырех россиян медалей, завоеванных на Зимних Олимпийских играх в Сочи, из-за нарушения антидопинговых правил. В их числе члены сборной России по бобслею и биатлону.

Бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков были лишены золотых медалей, которые они завоевали в соревнованиях четверок. Биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова потеряли серебряные медали.

На фоне этого скандала несколько улучшила свой результат в Сочи-2014 сборная Украины.

Наши спортсмены завоевали одну золотую командную медаль в биатлоне, а еще одну бронзу получила биатлонистка Вита Семеренко.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сборная по биатлону в Сочи завоевала золото для Украины

Однако после лишения серебряной медали россиянки Ольги Вилухиной, Вита Семеренко вместо бронзы задним числом получила серебро.

В общем зачете Украина осталась на 20-й позиции.

Кроме того, в нарушении антидопинговых правил признали виновным скелетониста Сергея Чудинова. Он медалей в Сочи не завоевал.

Всем этим спортсменам пожизненно запрещено участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой МОК, в том числе в Зимних Олимпийских играх в Корее в 2018 году.

На прошлой неделе Россия официально потеряла первое место в неофициальном медальном зачете, которое она завоевала по итогам Олимпийских игр в Сочи. Тогда за нарушение антидопинговых правил аннулировали результаты бобслеиста Александра Зубкова, который завоевал две золотых медали.

Копірайт зображення ITAR-TASS Image caption Яна Романова тоже лишилась медали и права на участие в Олимпийских играх

В тот же день МОК объявил о дисквалификации бобслеистки Ольги Стульневой и конькобежек Ольги Фаткулиной и Александры Румянцевой. Фаткулина на Олимпиаде взяла серебро в забеге на 500 метров.

В ноябре также стало известно об аннулировании результатов лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой.

Легков и Вылегжанин потеряли золотую и серебряную медали, которые они завоевали по итогам марафона на 50 км. Однако золото все равно осталось у России, так как третье место занял еще один член сборной Илья Черноусов.

Поводом для лишения россиян медалей стал доклад Ричарда Макларена о массовом использовании допинга в российском спорте и системе господдержки таких нарушений в России. В Москве существование подобной системы отрицают.

Копірайт зображення ITAR-TASS Image caption Бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков (на фото крайние справа) лишились олимпийского золота и права выступать на будущих Олимпиадах

Расследованием случаев употребления допинга занимаются две комиссии. Первая под руководством Дениса Освальда перепроверяет пробы российских спортсменов на Играх в Сочи. Вторая, возглавляемая Самуэлем Шмидом, изучает данные о поддержке допинговой системы со стороны государства.