Сочи-2014: Россия потеряла победу, Украина улучшила результаты
Международный олимпийский комитет лишил медалей и навсегда запретил участвовать в Олимпийских играх ряду российских спортсменов. После этого сборная РФ потеряла лидерство в командном зачете Олимпиады. Зато украинская сборная, которая на этих соревнованиях получила только две медали, несколько улучшила результат.
Международный олимпийский комитет постановил лишить четырех россиян медалей, завоеванных на Зимних Олимпийских играх в Сочи, из-за нарушения антидопинговых правил. В их числе члены сборной России по бобслею и биатлону.
Бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков были лишены золотых медалей, которые они завоевали в соревнованиях четверок. Биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова потеряли серебряные медали.
На фоне этого скандала несколько улучшила свой результат в Сочи-2014 сборная Украины.
Наши спортсмены завоевали одну золотую командную медаль в биатлоне, а еще одну бронзу получила биатлонистка Вита Семеренко.
Однако после лишения серебряной медали россиянки Ольги Вилухиной, Вита Семеренко вместо бронзы задним числом получила серебро.
В общем зачете Украина осталась на 20-й позиции.
Кроме того, в нарушении антидопинговых правил признали виновным скелетониста Сергея Чудинова. Он медалей в Сочи не завоевал.
Всем этим спортсменам пожизненно запрещено участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой МОК, в том числе в Зимних Олимпийских играх в Корее в 2018 году.
На прошлой неделе Россия официально потеряла первое место в неофициальном медальном зачете, которое она завоевала по итогам Олимпийских игр в Сочи. Тогда за нарушение антидопинговых правил аннулировали результаты бобслеиста Александра Зубкова, который завоевал две золотых медали.
В тот же день МОК объявил о дисквалификации бобслеистки Ольги Стульневой и конькобежек Ольги Фаткулиной и Александры Румянцевой. Фаткулина на Олимпиаде взяла серебро в забеге на 500 метров.
В ноябре также стало известно об аннулировании результатов лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой.
Легков и Вылегжанин потеряли золотую и серебряную медали, которые они завоевали по итогам марафона на 50 км. Однако золото все равно осталось у России, так как третье место занял еще один член сборной Илья Черноусов.
Поводом для лишения россиян медалей стал доклад Ричарда Макларена о массовом использовании допинга в российском спорте и системе господдержки таких нарушений в России. В Москве существование подобной системы отрицают.
Расследованием случаев употребления допинга занимаются две комиссии. Первая под руководством Дениса Освальда перепроверяет пробы российских спортсменов на Играх в Сочи. Вторая, возглавляемая Самуэлем Шмидом, изучает данные о поддержке допинговой системы со стороны государства.