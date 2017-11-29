МОН: дети из интернатов должны ходить в обычные школы

Копірайт зображення unian Image caption Воспитанники Кременской школы-интерната Луганской области, февраль 2016

Дети из школ-интернатов должны обязательно ходить в общеобразовательные школы, для них не должны создавать гетто. Такое заявление сделал заместитель министра образования и науки Павел Хобзей во время семинара, посвященного реформированию интернатов.

"Одних детей не нужно отделять от других, наоборот, надо способствовать их социализации. А пока ребенку не нашли семью, коллеги из Минсоцполитики должны позаботиться о том, чтобы он мог временно проживать в пансионате", - подчеркнул заместитель министра, которого цитирует пресс- служба МОН.

Сейчас в Украине работает 751 интернат, где живут 1,5% всех детей страны, это более 100 тысяч человек.

Летом этого года Кабмин утвердил реформу, в соответствии с которой количество детей в интернатах должно существенно уменьшиться до 2026 года, там должно остаться около 0,5% детей.

В правительстве хотят, чтобы дети воспитывались в семьях. Те дети, которые по разным причинам не будут жить в семьях, должны жить в небольших учреждениях, приближенных к семейным, - до 15 детей в одном учреждении.

В МОН заявили, что реформу интернатов поддерживают. "Реформа системы интернатных учреждений в настоящее время является важным шагом к обеспечению прав детей на проживание в семье, заботу родителей и получение лучшего образования, ведь ни один интернат, каким бы хорошим он ни был, не может заменить семью", - отметил заместитель министра .

В то же время Павел Хобзей отметил, что санаторные, специализированные и специальные школы-интернаты должны продолжать свою работу. В частности, санаторные интернаты имеют право на жизнь, если там будет переменный контингент.

Новый закон "Об образовании", недавно одобренный Советом, предполагает существование художественных, спортивных, военных и научных школ.

"Специализированные школы - это школы для одаренных детей, где воспитывают будущих олимпийских чемпионов, развивают детские таланты. Такие интернаты могут быть с начальной школы, но научные и военные - самое раннее с пятого класса. Однако, рассматривается идея сделать их с 7-го", - сообщил замминистра.